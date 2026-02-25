Sta male non ci sarà Sanremo 2026 costretta a saltare la seconda serata del Festival

L’attesa era alta e il pubblico del Teatro Ariston si preparava ad accogliere una delle protagoniste assolute dello sport italiano. Ma a poche ore dalla seconda serata del Festival di Sanremo 2026, è arrivata una notizia che ha cambiato i piani della scaletta e spento, almeno per ora, l’entusiasmo dei fan: salta la partecipazione della campionessa. La 35enne era stata ufficialmente invitata da Carlo Conti insieme a una delegazione di atleti olimpici. La sua presenza avrebbe rappresentato uno dei momenti simbolici della serata, un ponte tra la grande musica italiana e le imprese sportive che hanno segnato l’ultimo anno. Tuttavia, durante la conferenza stampa di mercoledì 25 febbraio, è arrivata la comunicazione inattesa: “Ha 40 di febbre”, è stato annunciato ai giornalisti, chiarendo immediatamente l’impossibilità per l’atleta di salire sul palco. Leggi anche: “Ecco cosa c’è scritto”. Sanremo 2026, la giacca di Ermal Meta innesca dibattiti e polemiche Sanremo 2026, forfait dell’ultimo momento per l’ospite: “Ha la febbre”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston nella prima serata del 2026. Il videoOlly sarà uno dei protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

“Sarà con me e con Laura Pausini per tutta la seconda serata del Festival”: Carlo Conti annuncia Achille Lauro a SanremoCarlo Conti annuncia che Achille Lauro salirà sul palco di Sanremo nella seconda serata, il 25 febbraio.

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata del Festival

Temi più discussi: Primi segnali di influenza: cosa fare e non fare per favorire la guarigione; Concessione porto: la maggioranza non ci sta e attacca. Si fa male alla città; Il piccolo Domenico è morto. La mamma: Voglio giustizia, voglio tutta la verità; Bimbo al Monaldi, il primario della Rianimazione: Sta molto male, in ospedale siamo sconvolti.

Mourinho non ci sta: la risposta alle critiche è durissimaMourinho: Non getto sabbia negli occhi delle persone Ci si è dimenticati in fretta - tuona lo Special One - che il giorno prima avevo detto che tenevo molto a vincere la competizione, non per me, ... corrieredellosport.it

Pagina 2 | Gasperini non ci sta: Errori grossolani, quarto uomo molto male!. Poi coltiva il sogno RomaA Dazn il tecnico della Roma, Gasperini, ha così analizzato la sfida: Ho esultato più di tutti in tribuna al secondo gol? Siam contenti per Ferguson, che aspettava questo gol, ma soprattutto era una ... tuttosport.com

Il pitbull salvato dai poliziotti sull'autostrada: poteva finire male, ora sta con uno degli agenti x.com

OMICIDIO LUCIA SALCONE, la difesa di Caliendo: “Sta molto male, è preoccupato per i figli” - facebook.com facebook