Sarà con me e con Laura Pausini per tutta la seconda serata del Festival | Carlo Conti annuncia Achille Lauro a Sanremo

Carlo Conti annuncia che Achille Lauro salirà sul palco di Sanremo nella seconda serata, il 25 febbraio. L’artista sarà accanto a lui e a Laura Pausini, con cui condividerà l’intera serata. La notizia ha fatto subito parlare, anche perché Lauro promette di portare sul palco la sua musica e la sua personalità, tra leggerezza e intelligenza.

Il Festival di Sanremo si avvicina e il cast inizia a formarsi. Di ieri sera 29 gennaio l’annuncio di Carlo Conti al Tg1: Achille Lauro sarà sul palco nella seconda serata, quella di martedì 25 febbraio: “ Sarà con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza. Ha detto sì rubando tempo al grande tour che sta preparando, lo ringrazio per questo”, le parole del conduttore e direttore artistico. La voce di Incoscienti Giovani era data come presenza al Festival già da settimane, e si prevederebbe un omaggio da parte sua alle vittime del terribile rogo di Crans Montana: durante i funerali del 16enne Achille Barosi, la mamma Erica ha cantato davanti alla bara del figlio Perdutamente, un brano di Achille Lauro che aveva commentato: “Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

