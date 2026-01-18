Recentemente, il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo di alcune crocchette per cani, invitando i proprietari a non somministrarle più ai propri animali. La comunicazione, apparsa tra i richiami alimentari ufficiali, sottolinea l’importanza di verificare attentamente le confezioni e di seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza dei nostri animali domestici.

. Un avviso apparso quasi in sordina, tra i richiami alimentari pubblicati quotidianamente dal Ministero della Salute, avrebbe attirato l’attenzione di chi convive con un cane e affida alla grande distribuzione la scelta del cibo. Una segnalazione che, letta con attenzione, racconterebbe una storia più ampia fatta di controlli, rischi chimici e di una sostanza invisibile ma potenzialmente molto pericolosa. Il richiamo riguarderebbe un prodotto molto diffuso sugli scaffali dei discount. Aflatossina e il richiamo delle crocchette per cane. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non datele ai vostri cani”. Allarme sulle famose crocchette: ritirate da tutti i punti vendita

Richiamati minestrone e crocchette per cani: l’allerta del Ministero

Il Ministero ha emesso un nuovo richiamo su alcuni lotti di minestrone e crocchette per cani, segnalando potenziali rischi per la salute dei consumatori e degli animali. È importante prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e verificare eventuali avvisi sui prodotti acquistati recentemente, per garantire la sicurezza alimentare e la tutela del benessere di tutta la famiglia.

Ministero richiama crocchette per cani Radames: sono vendute nei supermercati Eurospin

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo delle crocchette per cani Radames da 10 kg, distribuite nei supermercati Eurospin e prodotte da Gheda Mangimi. La decisione è stata presa a seguito di potenziali rischi per la salute degli animali. Si consiglia ai consumatori di verificare la presenza del prodotto e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Cosa date da mangiare ai vostri conigli Io vorrei dare solo ed esclusivamente fieno e il pellet glielo do sempre dalla mano a piccole quantità ogni giorno, come fosse un premietto, fatemi sapere grazie - facebook.com facebook