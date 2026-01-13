Proteste Iran è strage di manifestanti Trump | L’aiuto sta arrivando

Le recenti proteste in Iran hanno portato a una repressione severa, con numerosi manifestanti rimasti vittime della violenza del regime degli ayatollah. La tensione cresce mentre la comunità internazionale osserva gli eventi, con alcune voci, tra cui quella di Donald Trump, che annunciano un possibile aiuto. La situazione evidenzia il prezzo della libertà e i rischi affrontati da chi si oppone alle restrizioni e alle ingiustizie del governo iraniano.

Il costo della libertà per le iraniane e gli iraniani si commisura nella violentissima reazione del regime degli ayatollah. Un crescendo numero di vittime, provocato dall'uso di munizioni vere da parte delle forze di sicurezza iraniane per sedare i manifestanti, che viene accompagnato da una massiccia ondata di arresti.

