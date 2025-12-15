Venerdì 19 dicembre il Mama's Club ospiterà il concerto “Bal Folk” di Kissene Folk, un gruppo che esalta i ritmi e le danze tradizionali d’Europa. La formazione, composta da musicisti esperti, proporrà un viaggio musicale attraverso melodie regionali, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza di musica e danza autentica.

© Ravennatoday.it - Kissene Folk in concerto tra ritmi e danze regionali d'Europa

Venerdì 19 dicembre il Mama's Club presenta il concerto “Bal Folk” del gruppo Kissene Folk, formato da Davide Bovolenta (organetto e cori), Enrico Farnedi (voce, ukulele baritono e tromba), Francesca Pretolani (pianoforte, percussioni, fisarmonica, ukulele e cori) e Chiara Trapanese (voce. Ravennatoday.it

Concerto KISSENE FOLK al Mama's Club di Ravenna: un'immersione nelle sonorità folk - Un'atmosfera unica e coinvolgente per gli amanti della musica folk. mentelocale.it