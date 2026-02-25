Per l’appuntamento speciale Amarcord del mercoledì di Sprint Zone, ospite un protagonista assoluto dell’atletica italiana: Fabrizio Donato. Il 14 agosto compirà 50 anni, ma la sua carriera agonistica si è conclusa solo nel 2021, a 45 anni, dopo un percorso straordinario nel salto triplo che lo ha portato a partecipare a 5 Olimpiadi e a conquistare il memorabile bronzo olimpico ai Giochi di Londra 2012. Olympic Games London 2012 Un atleta longevo, capace di salire ancora sul podio internazionale a 40 anni con l’argento agli Europei Indoor di Belgrado 2017, dimostrando talento, determinazione e passione senza tempo. Nato a Latina e cresciuto a Frosinone, Donato ha iniziato con la corsa, per poi orientarsi verso i salti grazie a una crescita tardiva che lo ha indirizzato verso la sua vera vocazione: il triplo, disciplina che non ha mai abbandonato, pur distinguendosi anche nel salto in lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sprint Zone Amarcord con Fabrizio Donato: a 50 anni la storia infinita del triplo azzurro

