Sprint Zone Amarcord | Ezio Madonia dalla 4×100 a Mennea

Questa settimana Sprint Zone dedica il suo appuntamento speciale a Ezio Madonia, uno dei nomi più noti dell’atletica leggera italiana. Madonia, che si è fatto conoscere per le sue imprese nella 4x100, ricorda ancora con orgoglio le sue sfide con l’indimenticabile Mennea. Un viaggio tra ricordi e record, in cui la velocità e la passione sono protagoniste.

Per l'appuntamento speciale Amarcord del mercoledì di Sprint Zone, ospite una figura simbolo della velocità azzurra: Ezio Madonia. Il 59enne ex velocista ligure ha vissuto oltre un decennio di carriera ad altissimo livello, tra gli anni '80 e '90, lasciando un segno importante nella storia dell'atletica italiana. In carriera Madonia può vantare un bronzo mondiale e due medaglie europee nella staffetta 4×100, specialità nella quale conquistò anche un prestigioso quinto posto nella finale delle Olimpiadi di Seul 1988. A questi risultati si aggiungono personali di rilievo dai 60 ai 200 metri, che lo hanno reso uno dei velocisti più completi della sua generazione.

