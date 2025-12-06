Prima o poi doveva succedere: l’Armani di Peppe Poeta deraglia nella ripresa sul campo del Baskonia: 88-78. C’è da dire che i baschi sono alla quinta vittoria casalinga consecutiva, ma i biancorossi (in tanti colpiti da attacchi febbrili) alla sterzata di energia di Vitoria non sono riusciti a reagire, restando a guardare gli avversari chiudere la partita. Non bastano i 16 punti a testa di Brooks e Bolmaro (711 da 2), la chiave è anche nel 65% al tiro da 2 concesso ai padroni di casa. Troppo per potersela giocare in trasferta. L’inizio è complesso, le polveri bagnate, tanto che dopo 4’ il punteggio è solo di 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Brusca frenata in Eurolega. Non c'è storia con Baskonia. Milano perde la bussola. Poeta: l'amarcord è amaro