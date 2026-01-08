Ospedale Ruggi sicurezza a rischio e spogliatoi inadeguati | la denuncia di Polichetti Udc

Da salernotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ospedale Ruggi si trova al centro di una segnalazione riguardante problemi di sicurezza e strutture inadeguate. Secondo Polichetti dell’Udc, le vie di uscita non sempre sono libere, i corridoi sono ingombrati e si registrano difficoltà nell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza in caso di emergenza. Questi aspetti sollevano preoccupazioni sulla gestione degli spazi e sulla tutela di personale e pazienti.

Vie di uscita non sempre libere, corridoi ingombrati e difficoltà nell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza in caso di emergenza. È questo il quadro delle criticità strutturali e organizzative emerse all'ospedale "Ruggi" di Salerno, dove le condizioni di lavoro continuerebbero a presentare. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

