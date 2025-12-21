Yildiz Juve Gazzetta | il rinnovo non decolla! Dialogo congelato tra le parti e quel rischio di una proposta fuori mercato

Yildiz Juve, Gazzetta: il rinnovo non decolla! Dialogo congelato tra le parti e il rischio di una proposta fuori mercato. Non si sblocca la situazione. Il destino di Kenan Yildiz alla Juventus sembra oscillare pericolosamente tra il sogno di ricalcare le orme di Alessandro Del Piero e il rischio di replicare l’amaro addio di Paulo Dybala. Sebbene oggi il giovane talento turco sia al centro del progetto, circondato dall’affetto di Luciano Spalletti e dai consigli del suo idolo Del Piero, un’ombra si addensa sul suo futuro: la complessità del rinnovo contrattuale. La situazione attuale è paradossale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

