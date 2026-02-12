spesa farmaceutica fuori controllo

La spesa farmaceutica in Italia continua a salire senza sosta. I dati più recenti, pubblicati a gennaio, mostrano come questa crescita sia ormai una tendenza consolidata, spinta dall’invecchiamento della popolazione e dall’introduzione di nuovi farmaci. La situazione preoccupa le autorità, che cercano di trovare soluzioni per contenere i costi senza penalizzare l’assistenza ai pazienti.

"Al banco serve cura, non politica". Il capo dei farmacisti boccia il boicottaggio dei medicinali israeliani La spesa farmaceutica cresce senza sosta. Gli ultimi dati pubblicati a gennaio confermano una tendenza strutturale, trainata dall’invecchiamento della popolazione e dall’arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Variabili note, prevedibili. Proprio per questo, difficili da giustificare se sfuggono al controllo. La lettera inviata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, ai vertici dell’Aifa segna un passaggio politico rilevante. Non è una richiesta formale qualsiasi: parla di “chiarimenti urgenti” e di “misure correttive”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il ministro Schillaci ha chiesto all’Aifa di intervenire subito sulla crescita della spesa farmaceutica, che sta superando ogni previsione.

Il ministro Schillaci ha chiesto all’Aifa di intervenire subito sulla crescita incontrollata della spesa farmaceutica.

