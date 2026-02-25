Spaventoso incidente sulla A26 alla barriera di Gallarate Ovest | l’auto perde aderenza e si ribalta

Gallarate (Varese), 25 febbraio 2026 – Un boato improvviso, poi l’auto che perde aderenza, sbandando fino a ribaltarsi su un fianco a pochi metri dalle barriere del casello. Attimi di grande tensione poco dopo le 12.30 sulla A26, nel tratto in direzione MilanoA8, all’altezza di Gallarate Ovest. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo della vettura, che si è rovesciata lateralmente dopo un violento urto. La scena che si è presentata ai primi automobilisti di passaggio è stata impressionante: il veicolo adagiato su un lato, detriti sull’asfalto e traffico rallentato. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 – automedica e ambulanza proveniente da Angera – insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

