Incidente sull’A8 alla barriera di Gallarate auto si schianta contro il guard rail | gravissimo un 42enne

Un grave incidente si è verificato nella serata di sabato 13 dicembre sull’autostrada A8, all’altezza della barriera di Gallarate Nord, nel comune di Cavaria con Premezzo. Un’auto si è schiantata contro il guard rail, coinvolgendo un uomo di 42 anni in condizioni gravissime. L'evento ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità locale e le forze dell’ordine.

Cavaria (Varese), 14 dicembre 2025 – Gravissimo incidente, nella serata di sabato 13 dicembre, verso le 23, nel Comune di Cavaria con Premezzo sull'autostrada A8 Milano-Varese, all’altezza della barriera Gallarate Nord. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, un’automobile avrebbe perso il controllo – per cause ancora da chiarire – e si sarebbe scontrata contro il guard rail. Scattato l’allarme, sul posto, sono subito intervenuti i sanitari del 118, c on un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e un’automedica. Ma anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese con due autopompe e un fuoristrada adibito per gli incidenti stradali: gli operatori hanno dovuto estrarre il conducente dalle lamiere per poi affidarlo alle cure del personale sanitario. Ilgiorno.it Incidente sull’A8 alla barriera di Gallarate, auto si schianta contro il guard rail: gravissimo un 42enne - Cavaria (Varese), 14 dicembre 2025 – Gravissimo incidente, nella serata di sabato 13 dicembre, verso le 23, nel Comune di Cavaria con Premezzo sull'autostrada A8 Milano- ilgiorno.it

Local Team. . Grave incidente sulla A8 sabato sera all'altezza della barriera di Gallarate. Un'auto si è schiantata in pieno contro il guard-rail a lato carreggiata. A bordo un uomo di 42 anni, trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi - facebook.com facebook

Incidente sull’A5, l’autista del furgone: “Dopo il tamponamento ero sotto choc, sono ripartito” x.com

© Ilgiorno.it - Incidente sull’A8 alla barriera di Gallarate, auto si schianta contro il guard rail: gravissimo un 42enne