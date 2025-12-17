Spara dalla finestra con una pistola ad aria compressa e ferisce un operaio edile

Il 17 dicembre 2025, a Monte Rinaldo, un uomo ha sparato dalla finestra di casa con una pistola ad aria compressa, causando un incidente sul cantiere edile vicino. L'episodio ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

© Ilrestodelcarlino.it - Spara dalla finestra con una pistola ad aria compressa e ferisce un operaio edile Monte Rinaldo (Fermo), 17 dicembre 2025 – Spara dalla finestra di casa con una pistola ad aria compressa e ferisce un operaio in un cantiere edile vicino. Ora un 60enne italiano dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e detenzione abusiva di armi e getto pericoloso di cose. E' accaduto ieri pomeriggio a Monte Rinaldo, nel Fermano: i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montegiorgio sono intervenuti in una piazza del paese dopo una richiesta alla centrale operativa da parte di un operaio edile che lamentava di aver subito lesioni all'altezza della tempia, verosimilmente causate da un pallino metallico esploso da un'arma ad aria compressa.

