Lei suona il campanello lui gli spara alla testa con una pistola ad aria compressa

Lite tra conoscenti in viale Colombo, 37enne colpita mentre citofonava. Denunciato un 42enne per lesioni aggravate Intervento dei Carabinieri nella tarda serata di martedì a Brescia, in viale Cristoforo Colombo, per una lite tra conoscenti finita con una donna ferita in ospedale. Secondo quanto ricostruito dai militari della Sezione Radiomobile, una 37enne di origine marocchina si era recata sotto casa di un 42enne italiano, che in passato l’aveva ospitata. L’uomo, infastidito dal citofono insistente, è uscito sul balcone dell’appartamento al quarto piano e ha sparato due colpi con una pistola ad aria compressa (in libera vendita nei negozi), colpendo la donna alla fronte. La 37enne è stata soccorsa e trasportata al Sant'Anna di Brescia, dove i medici le hanno riscontrato una ferita giudicata guaribile in sette giorni. Per il 42enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Brescia con l’accusa di lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

