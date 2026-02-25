Spagna morto il tenente colonnello Tejero | guidò il tentato golpe del 1981

Il tenente colonnello Antonio Tejero, che guidò il tentato colpo di Stato in Spagna del 23 febbraio 1981, è morto all’età di 93 anni. Lo ha annunciato l’avvocato della famiglia, Luis Felipe Utrera Molina, secondo quanto riporta El Paìs. La notizia è arrivata proprio nel giorno in cui sono stati desecretati e pubblicati i documenti relativi al tentato golpe di 45 anni fa. Tejero, al comando di circa 200 membri della Guardia Civil, prese d’assalto il Congresso dei deputati, dove si stava svolgendo l’investitura di Leopoldo Calvo-Sotelo come nuovo presidente. Il tenente colonnello irruppe nell’aula brandendo una pistola e gridando la nota frase passata alla storia: ‘íQuieto todo el mundo!’. Il golpe fallì e Tejero si consegnò alle 10 del mattino del 24 febbraio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

