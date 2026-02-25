È morto il colonnello Antonio Tejero quello del golpe Tejero

È morto a 93 anni l’ex tenente colonnello Antonio Tejero, l’autore del colpo di stato militare tentato nel 1981 in Spagna per impedire la transizione alla democrazia, iniziata dopo la morte di Francisco Franco, solo sei anni prima. Il colpo di stato, ricordato come golpe Tejero, è uno dei momenti storici più noti della storia spagnola e fallì perché il re, Juan Carlos, si rifiutò di appoggiarlo e fece un celebre discorso alla nazionale, trasmesso in tv, in cui chiese ai militari di desistere. Proprio in questi giorni, in occasione del 45esimo anniversario del golpe Tejero, che fu il 23 febbraio, il governo spagnolo ha pubblicato online 167 documenti finora secretati, con l’obiettivo di confutare alcune teorie del teorie del complotto circolate dopo il golpe. 🔗 Leggi su Ilpost.it

