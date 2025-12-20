sci nordico il tenente colonnello paglia firma un nuovo record

Un nuovo record e un messaggio che va oltre lo sport. Ad Armentarola, in Alta Badia, il tenente colonnello Gianfranco Paglia ha percorso 14 chilometri e 360 metri di sci nordico in due ore ininterrotte. Un risultato che migliora il primato dello scorso anno, fermo a 11 chilometri e 680 metri. Paglia, Medaglia d'oro al Valor militare per i fatti di Mogadiscio del 1993, è il primo tetraplegico a cimentarsi nello sci nordico. Accanto a lui la squadra nazionale paralimpica di sci nordico. Presenti anche Manuela Di Centa, Mara Navarria e il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti. "2 Ore No Limits" non è una gara, ma una sfida simbolica: un'iniziativa nata per accendere i riflettori sul tema della disabilità e dimostrare che non esistono limiti invalicabili quando si parla di diritti e opportunità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

