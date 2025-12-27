La presenza di un'auto sospetta che si trovava nei pressi dei depositi Eni di Gaeta ha fatto scattare un controllo da parte degli agenti del commissariato di polizia, impegnati in un servizio di monitoraggio del territorio. L'atteggiamento insofferente e nervoso del conducente, un 33enne di Fondi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Auto sospetta fermata dalla polizia: dentro un astuccio scoperte 56 dosi di cocaina

Leggi anche: Beccato con 40 dosi di cocaina e arrestato dalla polizia

Leggi anche: Fermata dalla polizia per un controllo e trovata con 30 grammi di cocaina: arrestata

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Maxi sequestro di oppio: scoperti 50 chili di bulbi di papavero in un'auto fermata sulla Pontina; La truffa da 20mila euro va a segno, tentano il bis e finiscono in trappola: arrestate due donne a Pedaso; In casa un bazar della droga: scoperti un chilo di cocaina e oltre sei etti di marijuana; Polizia di Stato di Potenza: fermata auto sospetta sul raccordo R5, sequestrati 6 grammi di cocaina e un uomo deferito all’Autorità Giudiziaria.

Polizia di Stato di Potenza: fermata auto sospetta sul raccordo R5, sequestrati 6 grammi di cocaina e un uomo deferito all’Autorità Giudiziaria - La Polizia di Stato, attraverso l’impegno coordinato degli investigatori delle Squadre Mobili operanti su tutto il territorio nazionale e sotto la d ... ivl24.it