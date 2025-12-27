Auto sospetta fermata dalla polizia | dentro un astuccio scoperte 56 dosi di cocaina
La presenza di un'auto sospetta che si trovava nei pressi dei depositi Eni di Gaeta ha fatto scattare un controllo da parte degli agenti del commissariato di polizia, impegnati in un servizio di monitoraggio del territorio. L'atteggiamento insofferente e nervoso del conducente, un 33enne di Fondi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
