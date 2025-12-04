Due nuovi agenti rafforzano l’organico della Polizia Locale

L’organico della Polizia Locale Terre e Fiumi si è rafforzato, grazie all’arrivo dei due nuovi agenti Cora Felletti e Samuele Galluccio, che accompagnati dal comandante del Corpo Giulio Sinchetto e dalla sua vice Giovanna Giacomazzi, sono stati accolti nella mattinata di lunedì nella residenza municipale di Copparo dal sindaco e presidente in carica dell’Unione Terre e Fiumi con delega alla sicurezza Fabrizio Pagnoni. "Diamo il benvenuto ai due nuovi agenti della Polizia Locale operante nei territori comunali di Copparo, Riva del Po e Tresignana – afferma il primo cittadino –. Si tratta di due persone che vantano già esperienze nelle forze di polizia e per questo sapranno agevolmente inserirsi nel nostro comando ed essere immediatamente operative, andando così a rafforzare l’organico del Corpo che, attualmente, si compone di 27 unità impegnate nel fondamentale compito di garantire sicurezza e legalità, vicinanza e tutela alla nostra comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due nuovi agenti rafforzano l’organico della Polizia Locale

