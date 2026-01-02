Controlli straordinari a Catania | sequestrati 26,5 kg di fuochi d’artificio e scoperta una sala giochi abusiva

Nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio a Catania, la Polizia di Stato ha sequestrato 26,5 kg di fuochi d’artificio e individuato una sala giochi abusiva. Le attività, svolte in prossimità del Capodanno, mirano a prevenire rischi legati alla vendita illegale di materiale pirotecnico e a garantire la sicurezza pubblica. Un intervento volto a rafforzare la tutela dei cittadini e a contrastare pratiche illecite nella zona.

Operazione di controllo integrato del territorio. Nei giorni a ridosso del Capodanno, la Polizia di Stato ha condotto un'intensa attività straordinaria di controllo del territorio, con l'obiettivo di contrastare l'illegalità diffusa e reprimere la vendita abusiva di fuochi d'artificio, fenomeno particolarmente pericoloso per la sicurezza pubblica. Piano coordinato dalla Questura di Catania. L'operazione rientra nel piano di sicurezza predisposto dalla Questura di Catania, volto a rafforzare i servizi di pattugliamento su strade, piazze e luoghi di aggregazione durante il periodo natalizio.

