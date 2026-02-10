Ostia Lido scoperta una sala giochi abusiva camuffata da associazione sportiva

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine di Roma hanno scoperto una sala giochi abusiva nascosta dietro a un’associazione sportiva a Ostia Lido. La struttura, che si presentava come un’attività legittima, in realtà funzionava come un locale di gioco senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza richieste dalla legge. La Guardia di Finanza ha effettuato controlli e ha individuato l’attività illecita, che ora rischia sanzioni e chiusure.

Ostia, 10 gennaio 2026 – Nell'ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio svolte dalla Guardia di Finanza di Roma, è stata individuata un'associazione sportiva dilettantistica di Lido di Ostia che, di fatto, operava come sala giochi senza le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza. L'intervento delle " fiamme gialle " del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma ha permesso di accertare che all'interno dei locali erano presenti tavoli da biliardo e per il gioco delle carte, oltre a un'area adibita alla somministrazione di bevande. Nel corso delle verifiche sono emerse diverse irregolarità legate al mancato rispetto delle disposizioni previste per le attività di intrattenimento e pubblico esercizio.

