Spaccio di cocaina in piazza 38enne in manette dopo aver venduto una dose

Sequestrati oltre 10 grammi di droga, un tirapugni e un coltello. L'acquirente segnalato alla Prefettura I carabinieri della Stazione di Casal di Principe hanno tratto in arresto un 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione a fini di spaccio di cocaina. L’intervento è scattato in piazza Dante, dove i militari dell’Arma, al termine di una mirata attività info-investigativa, hanno documentato la cessione di una dose di cocaina dal 38enne a un acquirente 55enne, poi segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una bustina contenente 0,80 grammi di cocaina, mentre il presunto pusher aveva con sé 40 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione del 38enne, ha consentito di rinvenire ulteriori quantitativi di stupefacente: quattro confezioni per un peso complessivo di 1,65 grammi di cocaina e un involucro in cellophane contenente 9,60 grammi della stessa sostanza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

