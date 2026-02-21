Cocaina pronta per lo spaccio due in manette

Due cittadini marocchini di 33 e 39 anni sono stati arrestati dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto dopo aver trovato cocaina pronta per essere spacciata. L’operazione si è svolta in un appartamento del centro, dove i militari hanno sequestrato la droga e vari strumenti usati per il confezionamento. I due uomini sono stati portati in caserma e ora sono in attesa di essere ascoltati. La droga trovata avrebbe potuto essere distribuita in città nei prossimi giorni.

L'attività di contrasto allo spaccio, anche nella provincia bolognese, ha portato all'arresto di due uomini, cittadini marocchini, di 33 e 39, da parte dei carabinieri del nucleo operativo di San Giovanni in Persiceto +. Il controllo è scattato, quando i militari hanno intercettato i due soggetti a bordo di un'auto. L'atteggiamento sospetto ha indotto i carabinieri a procedere all'ispezione del veicolo. All'interno sono stati rinvenuti i primi 3 grammi di cocaina, già suddivisi e pronti per la cessione e 160 euro in banconote di piccolo taglio. I militari hanno esteso le ricerche al domicilio dei due fermati.