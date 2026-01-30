Achille Lauro sarà il nuovo volto di Sanremo 2026. Il cantante prenderà il timone della manifestazione come co-conduttore, anche se ancora resta un mistero su come sarà la sua presenza sul palco e quali performance porterà in scena. La prossima edizione si terrà dal 24 febbraio al teatro Ariston di Sanremo, e tutti aspettano di scoprire cosa riserverà questa scelta inedita.

Achille Lauro sarà co-conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 febbraio 2026 al teatro Ariston di Sanremo. L’annuncio è arrivato durante l’edizione serale del TG1 del 29 gennaio, dove Carlo Conti ha ufficializzato la presenza del cantautore nel ruolo di collaboratore principale per una delle cinque serate del festival. La scelta, che sorprende per il ruolo non solo d’ospite ma di figura centrale in studio, segna un ulteriore passo nel rapporto ormai consolidato tra l’artista e la kermesse ligure. Lauro, noto per il suo stile teatrale e la carica iconica, ha già partecipato al Festival in passato, con la sua prima apparizione nel 2019 con il brano *Rolls Roys*, che lo portò a una posizione di rilievo tra i concorrenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Achille Lauro al timone di Sanremo 2026: nuovo ruolo per il cantante, mistero sulle sue performance in scena

Approfondimenti su Achille Lauro

Achille Lauro torna sul palco di Sanremo, questa volta come co-conduttore.

Carlo Conti ha annunciato al Tg1 che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

ACHILLE LAURO - ME NE FREGO #achillelauro #sanremo2020 #rai #sanremofestival

Ultime notizie su Achille Lauro

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Conti arruola (finalmente) le star: Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Achille Lauro. Cosa faranno; Chi l'ha visto?, anticipazioni stasera in tv (21 gennaio): il femminicidio di Federica Torzullo al centro della puntata; Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: Achille Lauro co-conduttore, perché per il Festival è un colpo (doppio); Achille Lauro co-conduttore Sanremo 2026: Lusingato/ Annuncio di Carlo Conti: È un.

Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore: l’annuncio di Carlo Conti e il mistero su cosa farà sul palcoAchille Lauro sarà ospite al Festival di Sanremo 2026. La conferma è arrivata da Carlo Conti nel corso dell'edizione serale del TG1 ... donnaglamour.it

Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: Achille Lauro co-conduttore, perché per il Festival è un colpo (doppio)L'artista romano affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. libero.it

Sarà Achille Lauro a co-condurre, con il direttore artistico Carlo Conti e Laura Pausini, la seconda serata del Festival di Sanremo, in onda dal 24 al 28 febbraio. Il cantante tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston per la prima volta in questa veste do - facebook.com facebook

#Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata x.com