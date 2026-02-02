Foligno confermato il sostegno alla natalità per i nati 2026-2027 | la baby box tramite le Farmacie

Il Comune di Foligno ha deciso di confermare anche per il 2026 e il 2027 l’iniziativa “Baby Box per i nuovi nati”. Le famiglie con bambini appena arrivati riceveranno ancora un kit gratuito con prodotti per la cura, l’igiene e l’alimentazione nei primi mesi di vita. L’obiettivo è sostenere le famiglie e incentivare la natalità, con il contributo delle farmacie locali che distribuiscono le scatole. La misura, avviata nel 2023, si conferma quindi un aiuto concreto per le mamme e i papà di Foligno.

Verrà rinnovata anche nel 2026 e nel 2027 l'iniziativa "Baby Box per i nuovi nati", avviata dal 2023 dal Comune di Foligno, che prevede un omaggio alle famiglie consistente in un kit di prodotti per la cura e l'igiene dei bambino e per la sua alimentazione nei primi mesi di vita. Lo ha deciso la giunta comunale. L'iniziativa è frutto della collaborazione con l'Afam di Foligno. L'area diritti di cittadinanza dell'Ente provvederà alla comunicazione ai genitori dei neonati per il ritiro della "Baby Box".

