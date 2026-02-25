Sospettato di aver avvelenato la moglie Tra i testimoni anche la sindaca

Un uomo è accusato di aver avvelenato la moglie, e tra i testimoni ci sono anche figure della sua comunità. La sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, sarà ascoltata per descrivere il suo ruolo sociale e professionale nel paese. La testimonianza fa parte di un procedimento che mira a chiarire il suo carattere e le sue attività passate. La discussione si concentra ora sulla ricostruzione della sua figura pubblica e privata.

Una lista di 11 testimoni tra i quali verrà ascoltata anche la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, per ricostruire la figura dell’imputato sotto il profilo dell’impegnato sociale svolto nella sua comunità e durante la professione medica che lo ha tenuto attivo per anni. Ha preso il via ieri il processo davanti alla Corte d’Assise a carico di Vincenzo Profili, 90 anni, accusato di omicidio volontario della moglie Daniela Chiorri, 81 anni, pluriaggravato dalla premeditazione, dal legame di parentela e dalla minorata difesa della vittima. L’anziana è deceduta il 24 maggio del 2023 e dietro quella morte, sostiene la Procura, ci sarebbe stato un avvelenamento da parte del marito che gli avrebbe somministrato nitrito di sodio, un additivo altamente tossico, incolore e insapore, aggiunto alle medicine che la donna prendeva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

