Moglie morta avvelenata la sindaca di Fabriano sarà tra i testimoni del processo

La morte di Daniela Chiorri, avvenuta per avvelenamento, ha portato la sindaca di Fabriano a essere chiamata come testimone in un processo. La causa è l’accusa rivolta a Vincenzo Profili, 90 anni, ex medico locale, di aver ucciso la moglie. Ghergo fornirà dettagli su quanto avvenuto prima della tragica fine di Daniela. La testimonianza si inserisce nelle indagini che cercano di chiarire le dinamiche di quella morte sospetta.

Sotto accusa il marito medico della vittima. Avrebbe somministrato nitrito di sodio all'anziana, attraverso delle medicine. L'uomo ha sempre respinto le accuse, anche lui finì ricoverato in ospedale per l'intossicazione dalla stessa sostanza ANCONA – La sindaca di Fabriano Daniela Ghergo tra i testimoni che saranno sentiti nel processo a carico di Vincenzo Profili, 90 anni, l'ex medico fabrianese accusato dell'omicidio volontario della moglie Daniela Chiorri, 81 anni. L'anziana morì il 24 maggio del 2023, a Fabriano, dopo cinque giorni di ricovero in ospedale a seguito di un malore avuto per aver assunto nitrito di sodio mescolato probabilmente nelle medicine che assumeva. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Pierina, valzer di testimoni: dal vicino di casa alla moglie di Dassilva. Le tappe 2026 del processoA gennaio 2026 riprenderà il processo a carico di Louis Dassilva, il 35enne accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini nel 2023.

Chi è la moglie di Francesco Sarcina, Nayra Garibo, (avvelenata contro Clizia Incorvaia): “La denuncia per diffamazione”Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, è stata coinvolta in una vicenda legale legata a una denuncia per diffamazione.