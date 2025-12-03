Femminicidio Ancona | marito sospettato di aver massacrato di botte l’ex moglie
L'uomo era stato arrestato lo scorso aprile, dopo un'aggressione nei confronti della moglie. In quel caso avrebbe sfondato la porta della camera da letto con un'ascia, tanto da costringere la donna a rifugiarsi a casa dei vicini per cercare di salvarsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Monte Roberto – Femminicidio, la vittima è Sadjide Muslija - Si chiamava Sadjide Muslija la donna 50enne picchiata a morte in casa a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona) che più volte durante l’anno era stata vittima di maltrattamenti da ... Lo riporta veratv.it
