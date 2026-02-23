fusione sospetta fra aeb e a2a il processo ora entra nel vivo

Un procedimento al Tribunale di Monza riguarda una presunta fusione tra AEB e A2A, causata da sospetti di irregolarità nella gestione. Il caso coinvolge anche il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, che viene ascoltato come testimone. Le indagini si concentrano sulle decisioni prese durante le trattative e sui documenti depositati. Le udienze continuano con l’obiettivo di fare chiarezza sui passaggi chiave della vicenda.

Entra nel vivo il processo al Tribunale di Monza per la presunta fusione sospetta fra AEB e A2A, che tra gli imputati vede anche il sindaco di Seregno Alberto Rossi. Mercoledì davanti alla giudice Debora Vanini le pm Stefania Di Tullio e Cinzia Citterio chiameranno al banco dei testimoni gli uomini della polizia giudiziaria che si sono occupati delle indagini e Tiziano Mariani, già capogruppo consiliare di Noi per Seregno, che ha combattuto l’operazione in sede di giustizia amministrativa e invano ha cercato di costituirsi parte civile nel procedimento penale, al galoppo veloce verso un’assoluzione per prescrizione del reato di turbativa d’asta perché i fatti contestati risalgono al 2019 e 2020, quindi il processo non giungerà a sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

