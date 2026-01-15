Crans Montana Jessica Moretti | Non sono fuggita avevo freddo e sono tornata dai miei figli
Il 1° gennaio alle 10, Jessica Moretti è stata ascoltata dagli investigatori a Crans Montana, dove ha spiegato di aver assistito all’incendio e di aver chiesto ai giovani di evacuare il locale. La donna ha chiarito di non essere fuggita, ma di essere tornata dai propri figli a causa del freddo. Questa testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini sulla vicenda, senza ulteriori dettagli al momento.
Alle 10 del mattino del 1° gennaio, la donna è stata sentita dagli investigatori come testimone. Moretti ha quindi raccontato di aver visto l'incendio e di aver immediatamente chiesto ai giovani di lasciare il locale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
