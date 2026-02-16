Biasin non si arrende | Volete far pensare a un’Inter favorita dagli arbitri! Poi però i nerazzurri perdono gli scudetti per episodi…

Biasin ha criticato duramente le accuse di favoritismi contro l’Inter, sostenendo che si voglia far credere che gli arbitri aiutino i nerazzurri. Durante la trasmissione Pressing, ha ricordato che l’Inter ha perso diversi scudetti a causa di episodi arbitrali, non certo per favoritismi intenzionali. In studio, ha aggiunto che spesso si dimentica come le decisioni sbagliate siano state decisive nelle partite decisive per il campionato.

Negli studi di Pressing, il giornalista Fabrizio Biasin ha preso la parola per rispondere alle feroci critiche che hanno travolto l'Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria sulla Juventus. Al centro del dibattito resta la direzione di La Penna e la simulazione di Alessandro Bastoni, che ha scatenato la rabbia di tifosi e addetti ai lavori. Biasin ha rigettato con forza l'etichetta di squadra "aiutata", ricordando come la storia recente racconti una realtà ben diversa.

Cassano critica Marotta, affermando che l'Inter, da cinque anni, avrebbe avuto favori che non si sono tradotti in scudetti.

