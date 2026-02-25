Solidali da settant’anni Fratres 51 nuovi ingressi e oltre mille donazioni

Il gruppo di donatori Fratres di Pontremoli festeggia 70 anni di attività, grazie alla passione e all’impegno di molti volontari. La causa è la crescente richiesta di sangue e il desiderio di aiutare chi ne ha bisogno. Nel 2025, sono entrati 51 nuovi donatori e sono state effettuate oltre mille donazioni. La comunità si rafforza giorno dopo giorno, con giovani e anziani uniti dalla stessa volontà di fare del bene.

I donatori Fratres di Pontremoli crescono: il 2025 è stato un anno di passi avanti, comunità e visioni condivise. Il dato che più lo racconta è quello delle 1.084 donazioni: un traguardo che non nasce per caso, ma da un lavoro costante, attento, quasi artigianale. Le chiamate più organizzate, l'uso mirato di Whatsapp, la cura verso chi dona con meno regolarità: ogni dettaglio ha contribuito a costruire un rapporto più diretto e più umano con i donatori. Il gruppo ha raggiunto 685 donatori attivi, con 51 nuovi ingressi. Non solo numeri, ma volti, storie, motivazioni diverse che si sono unite in un'unica direzione: il dono.