Nel settore pet food da oltre settant’anni

Da oltre settant’anni, Morando si distingue nel settore pet food e alimentazione dei cavalli, affermandosi come uno dei principali protagonisti del mercato. Fondata nel 1955 da Enrico Morando, l’azienda ha saputo innovare e crescere nel tempo, diventando un punto di riferimento per chi cerca qualità e affidabilità nell’alimentazione degli animali.

DA SETTANTA anni Morando è tra i leader nel settore del pet food e nell'alimentazione per cavalli. L'azienda è stata fondata da Enrico Morando nel 1955, pioniere nella produzione degli alimenti per animali da compagnia. Da allora, la famiglia Morando ha affrontato un lungo cammino fatto di emozioni, successi, cambiamenti e sguardi verso il futuro. Morando è un'azienda moderna, dinamica, dotata delle più avanzate tecnologie, e in continua evoluzione. Forte di un solido fatturato di gruppo, che nel 2024 ha superato i 250 milioni di euro, l'impegno di Morando consiste nel trasformare l'esperienza accumulata negli anni in prodotti innovativi di qualità.

