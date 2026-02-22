oltre mille ingressi e da aprile si mettono le nuove tribune

A Pian delle Fornaci, più di mille veicoli sono entrati a causa del grande afflusso di visitatori. La zona si è riempita di auto, che si sono parcheggiate ovunque, creando confusione e difficoltà di circolazione. Nel frattempo, il galoppatoio si è popolato di cavalli e fantini durante la prima uscita ufficiale della stagione. A partire da aprile, saranno installate nuove tribune per accogliere meglio il pubblico. La situazione resta sotto osservazione.

Atac, nel 2026 previste nuove assunzioni: oltre 700 ingressi tra autisti e profili tecniciNel 2026, Atac prevede di effettuare oltre 700 assunzioni tra autisti e figure tecniche, come parte di un piano volto a sostituire i pensionamenti e migliorare il servizio di trasporto pubblico a Roma.

Le palestre si mettono in regola. Oltre un milione ad Ardigò e TacoliLe palestre scolastiche di Monza si adeguano alle nuove normative, con oltre un milione di euro investiti da Ardigò e Tacoli.

I numeri di Go!2025 elaborati dalla Regione confermano il successoNei primi sei mesi da Capitale della cultura europea Gorizia ha offerto oltre mille e ottocento eventi di spettacolo per circa 126 mila ingressi e una spesa del pubblico pari a un milione e 600 mila ... rainews.it

Profumi, cosmetici e champagne per oltre mille euro nascosti in borsoni: i carabinieri risalgono ai furti grazie a controlli e collaborazione tra reparti. - facebook.com facebook

Gli Usa rischiano 200 miliardi di rimborsi, tremano i conti pubblici. Oltre mille imprese hanno fatto causa. Trump: "Ci vorranno anni". #ANSA x.com