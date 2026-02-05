Sofia Goggia in pista | orario pettorale e diretta TV della discesa di Cortina 2026

Sofia Goggia torna in pista a Cortina per prepararsi alla discesa libera femminile di Milano-Cortina 2026. La campionessa italiana si allena con una serie di prove e si aggretta agli appuntamenti ufficiali prima di affrontare le gare olimpiche. La discesa, che si terrà tra pochi giorni, attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati di sci, pronti a tifare per Goggia in una delle tappe più importanti della stagione.

In vista delle prestigiose competizioni di slalom e discesa libera alle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, si svolgono le prime sessioni di prova ufficiali che determinaranno l’ordine di partenza e i tempi di riferimento per le atlete. L’evento principale si concentrerà sulla prova cronometrata, fondamentale per la definizione delle strategie di gara e per garantire un monitoraggio completo delle condizioni della pista, che è pronta a ospitare alcune delle migliori esponenti dello sci alpino mondiale. La campionessa italiana Sofia Goggia avvierà la sua avventura olimpica venerdì 6 febbraio, con la partenza prevista alle ore 11. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Sofia Goggia scenderà in pista venerdì 6 febbraio per la prima prova di discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

