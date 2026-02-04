Una bambina di 2 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dopo aver contratto la meningite tubercolare. È il secondo caso in pochi mesi nel comune di Santa Sofia, e le autorità stanno monitorando la situazione da vicino.

Grave caso di meningite tubercolare a Santa Sofia, piccolo comune in provincia di Forlì-Cesena: una bimba di 2 anni è ricoverata in condizioni critiche. A causa del peggioramento del quadro clinico, è stato deciso il trasferimento della piccola all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. La meningite tubercolare è una delle più gravi forme di infiammazione ed è causata dal Mycobacterium tuberculosis, batterio che colpisce le membrane che avvolgono cervello e midollo spinale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Meningite tubercolare a Santa Sofia, grave una bimba di 2 anni: secondo caso in pochi mesi nel comune

Approfondimenti su Santa Sofia

