Meningite tubercolare a Santa Sofia grave una bimba di 2 anni | secondo caso in pochi mesi nel comune
Una bambina di 2 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dopo aver contratto la meningite tubercolare. È il secondo caso in pochi mesi nel comune di Santa Sofia, e le autorità stanno monitorando la situazione da vicino.
Grave caso di meningite tubercolare a Santa Sofia, piccolo comune in provincia di Forlì-Cesena: una bimba di 2 anni è ricoverata in condizioni critiche. A causa del peggioramento del quadro clinico, è stato deciso il trasferimento della piccola all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. La meningite tubercolare è una delle più gravi forme di infiammazione ed è causata dal Mycobacterium tuberculosis, batterio che colpisce le membrane che avvolgono cervello e midollo spinale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Bimba di 2 anni con la meningite tubercolare, è grave
Una bambina di due anni di Santa Sofia è in gravi condizioni all’ospedale di Forlì.
Colpita da meningite tubercolare, bimba di 2 anni in gravi condizioni. Controlli al nido: "Scatta la profilassi antibiotica preventiva"
Una bambina di due anni di Santa Sofia è in ospedale a Bologna, in gravi condizioni.
Meningite tubercolare, grave una bambina di due anni e mezzo: profilassi all'asilo nido. Cos'è la forma raraUna bambina di soli due anni e mezzo sta lottando tra la vita e la morte all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, colpita da una meningite ... msn.com
Meningite tubercolare: cos’è, come si manifesta e iter diagnosticoLa diagnosi di meningite tubercolare richiede esami specifici e viene effettuata in ambito ospedaliero. Una volta posta la diagnosi, il trattamento si basa su una terapia antibiotica mirata e prolunga ... termometropolitico.it
