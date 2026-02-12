Cardiochirurgia ingessataad Ancona | bimba di 3 mesi con grave scompenso trasferita da Ascoli a Bologna

Una bambina di tre mesi con un grave scompenso cardiaco non ha potuto ricevere assistenza ad Ancona, perché l’ospedale di Torrette non aveva posti disponibili. I medici di Ascoli hanno quindi deciso di trasferirla subito a Bologna, dove si trovano strutture più attrezzate per questo tipo di emergenza. La piccola è stata presa in carico e trasferita in modo rapido, ma ora si aspetta di capire come andrà avanti.

Ancona, 12 febbraio 2026 – Una bimba di tre mesi, con un grave scompenso cardiaco, doveva essere trasferita da Ascoli all’ospedale di Torrette, nel reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica ma Ancona non ha potuto dare la disponibilità. Piccola portata a Bologna. Per la piccola, appena cinque chili di peso, il trasferimento è stato dirottato su Bologna, a più di 320 chilometri di distanza e con un viaggio in ambulanza lunghissimo, durato più di tre ore. E’ successo domenica con tutte le criticità del caso che è stato costretto a fare i conti con la temporanea sospensione dell’attività cardiochirurgica di Torrette di cui il Carlino ha parlato già nei giorni scorsi, dopo le segnalazioni di familiari e dipendenti, e legata alle dimissioni del primario che ha lasciato il reparto il 15 gennaio scorso (si attende che la direzione decida se fare o meno un nuovo bando). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cardiochirurgia “ingessata”ad Ancona: bimba di 3 mesi con grave scompenso trasferita da Ascoli a Bologna Approfondimenti su Ancona Cardiochirurgia Caltanissetta, bimba di 17 mesi ingerisce farmaci della madre: trasferita in terapia intensiva pediatrica Una bambina di 17 mesi è stata trasportata all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo aver ingerito accidentalmente alcuni farmaci appartenenti alla madre. Bimba di 17 mesi ingerisce per sbaglio i farmaci della mamma: trasferita d’urgenza in ospedale a Palermo Una bambina di 17 mesi è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Palermo dopo aver ingerito accidentalmente i farmaci della madre. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ancona Cardiochirurgia Mastrovincenzo (Pd), 'cardiochirurgia pediatrica ad Ancona a rischio chiusura'I ritardi nell'attivare provvedimenti per la sostituzione del dottor Sergio Filippelli rischiano di sancire la chiusura di Cardiochirurgia pediatrica all'Ospedale regionale di Torrette di Ancona, che ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.