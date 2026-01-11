Nel 2026, gli automobilisti di Forlì e Cesena si trovano ad affrontare un aumento dei costi assicurativi, legato all’alto numero di incidenti registrati lo scorso anno. Con oltre 42.000 veicoli coinvolti, queste province si distinguono in regione per la frequenza di sinistri con colpa. Questa situazione può influire sui premi assicurativi, rendendo importante valutare attentamente le opzioni disponibili per garantirsi coperture adeguate e sostenibili.

Il 2026 inizia con il freno a mano tirato per gli oltre 42mila automobilisti di Forlì e Cesena. La provincia si guadagna una poco invidiabile "maglia nera" in regione: siamo infatti tra i territori che hanno registrato il maggior numero di incidenti con colpa nell'anno appena concluso. Una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Troppi incidenti, aumentano le assicurazioni per gli automobilisti: Forlì-Cesena "maglia nera" in Regione

Leggi anche: Rc auto, la garanzia Bonus protetto più diffusa a Forlì-Cesena rispetto alle altre province in regione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rc Auto 2026, stangata in arrivo per chi ha avuto un incidente; Assicurazioni auto, stangata in arrivo per Forlì-Cesena: è tra le province con più incidenti in regione; Truffa delle false assicurazioni auto: a cosa fare attenzione, i segnali; Polizza infortuni del conducente: verso una stangata fiscale per milioni di automobilisti.

Assicurazione RC auto in aumento, nel 2026 stangata in arrivo per oltre 500mila automobilisti - Con il nuovo anno sono scattati gli aumenti: ecco cosa cambia e in quale Regioni italiani si paga di più. msn.com