Al Gran Caffè Vittoria la presentazione del libro di Cinzia Mattioli Sono stata vinta
Domenica 14 dicembre, alle ore 17, al Gran Caffè Vittoria di Chieti, c'è la presentazione del libro di Cinzia Mattioli “Sono stata vinta” (Europa edizioni), con l'intervento del critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone.Si tratta del racconto sincero e commosso di Cinzia Mattioli, una donna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
