pirateria audiovisiva sky avverte i giovani sui rischi nascosti dei contenuti illegali

Sky Campus apre agli studenti per parlare di pirateria audiovisiva, rischi digitali, malware e sanzioni fino a 5.000 euro per chi utilizza contenuti illegali. Nella cornice tecnologica dello Sky Campus di Milano, ottanta studenti all'ultimo anno delle scuole superiori sono stati accolti nel cuore operativo dell'azienda per affrontare un tema che, pur nella sua complessità tecnica e giuridica, permea quotidianamente le loro abitudini digitali: la pirateria audiovisiva. L'iniziativa si inserisce in un contesto d'urgenza sottolineato da dati allarmanti, che vedono il 56% dei giovani italiani tra i 10 e i 25 anni fare ricorso abituale a contenuti trasmessi illegalmente. Attraverso questo incontro, Sky ha voluto tracciare una linea chiara tra la fruizione consapevole dell'intrattenimento e un'illegalità che, oltre a danneggiare il mercato del lavoro, espone i ragazzi a rischi personali che possono segnare indelebilmente il loro futuro digitale e civile.

Pirateria audiovisiva: perquisizioni in Italia e in EuropaIn tutta Italia e in Europa, la Polizia di Stato ha messo a segno una grande operazione contro la pirateria audiovisiva.

Cybercrime e pirateria audiovisiva: indagini a Catania, perquisizioni in Italia e in Europa. Coinvolta MessinaGli agenti della squadra mobile di Catania hanno eseguito diverse perquisizioni in tutta Italia e in Europa, colpendo un'organizzazione che gestiva IPTV illegali.