In tutta Italia e in Europa, la Polizia di Stato ha messo a segno una grande operazione contro la pirateria audiovisiva. Gli agenti hanno effettuato perquisizioni e sequestri in vari punti per smantellare reti di cybercriminali che diffondono illegalmente film e serie TV. L’intervento, coordinato dalla Procura di Catania, mira a fermare un fenomeno che colpisce l’industria cinematografica e i creatori di contenuti.

Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, e condotta, in Italia ed in Europa, contro il cybercrime, in particolare la pirateria audiovisiva. Perquisizioni e sequestri sono eseguiti da personale della Polizia Postale, in collaborazione con Eurojust, Europol ed Interpol ed il supporto della rete operativa @ON, nei confronti di decine di appartenenti ad un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pirateria audiovisiva: perquisizioni in Italia e in Europa

Approfondimenti su Pirateria Audiovisiva

Gli agenti della squadra mobile di Catania hanno eseguito diverse perquisizioni in tutta Italia e in Europa, colpendo un'organizzazione che gestiva IPTV illegali.

La polizia sta portando avanti un’ampia operazione contro il cybercrime e la pirateria audiovisiva, coordinata dalla Procura di Catania.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Cybercrime e pirateria audiovisiva, perquisizioni in Italia e in Europa

Ultime notizie su Pirateria Audiovisiva

Argomenti discussi: Cybercrime e pirateria audiovisiva, perquisizioni in Italia e in Europa; Smantellata organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva; Streaming illegale con profitti milionari, maxi operazione della polizia postale; Cybercrime e pirateria audiovisiva, perquisizioni in Italia e in Europa.

Cybercrime e pirateria audiovisiva, perquisizioni in Italia e in Europa: indagine a CataniaPerquisizioni e sequestri sono eseguiti da personale della polizia postale in collaborazione con Eurojust, Europol e Interpol e col supporto della rete operativa @On. ilsicilia.it

Pirateria, operazione contro cybercrime: perquisizioni in Italia ed EuropaFaceless man in hoodie and computer binary code (Ikon Images via AP Images) E’ ... msn.com

La Polizia di Stato, su disposizione della Procura distrettuale di Catania, ha portato a termine una vasta operazione internazionale contro la pirateria audiovisiva, denominata “Switch Off”, volta a smantellare la rete criminale nota come “pezzotto”. L’azione ha v x.com

Maxi operazione internazionale contro la pirateria audiovisiva e il cybercrime. Su disposizione della Procura di Catania, la Polizia Postale ha smantellato una rete di IPTV illegali attiva in Italia e all’estero. Oltre 100mila utenti bloccati e decine di perquisizioni. facebook