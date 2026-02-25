Sisu - Il vendicatore | il significato del termine e perché è l' action dell' anno da avere in collezione

Resilienza, coraggio e le tante sfumature di un termine intraducibile. Sisu - Il vendicatore è arrivato in homevideo con Eagle Pictues, e ribadisce la sua originalità nel campo dei film d'azione, un must per gli amanti del genere. Jorma Tommila torna nei panni di Aatami Korpi e ci conquista ancora. Dopo Sisu - L'immortale, è arrivato in homevideo con Eagle Pictures anche Sisu - Il vendicatore, un sequel che possiamo definire esplosivo e porta avanti le imprese del silenzioso quanto letale ex soldato che ha una caratteristica peculiare: rifiutarsi di morire. Il film arriva nei negozi in tutti i classici formati homevideo, dal DVD al Blu-ray, 4K e una splendida steelbook 4K che rende giustizia al personaggio, ma per chi già conosce e apprezza questo action movie nordici e il loro personaggio, o vuole conoscerlo a fondo, va . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche:

Askatasuna, la storia del centro sociale di Torino e il significato del termine

Regali sostenibili: perché il mercato dell’usato, del vintage e del ricondizionato è il trend dell’anno