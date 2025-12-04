C’è stato un momento preciso in cui il Natale – e più in generale tutto il periodo delle feste – ha smesso di essere sinonimo di acquisti compulsivi e si è trasformato in una ricerca più consapevole. Quest’anno, infatti, tra wishlist, scambi di messaggi e liste condivise, uno dei trend più forti è proprio quello dei regali sostenibili, con un boom mai visto per usato, vintage e ricondizionato. Non è una moda passeggera: è un vero cambio di mentalità, che tocca tutte le fasce di età e tutti i budget. Regali sostenibili? Perché quest’anno si regala così?. 1. Il nuovo valore: unicità. L’era dei regali fotocopia sta finendo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Regali sostenibili: perché il mercato dell’usato, del vintage e del ricondizionato è il trend dell’anno