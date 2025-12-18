Askatasuna la storia del centro sociale di Torino e il significato del termine
Askatasuna, il cuore pulsante del movimento sociale torinese, rappresenta da sempre un luogo di incontro, cultura e impegno. Recentemente, il centro è stato oggetto di sgombero da parte delle forze dell’ordine, in un’azione legata alle indagini su episodi di vandalismo e tensioni cittadine. La storia di Askatasuna si intreccia con il significato del suo nome, simbolo di libertà e lotta sociale, incarnando valori di resistenza e partecipazione comunitaria.
Giovedì mattina la polizia ha sgomberato il centro sociale Askatasuna, al termine di perquisizioni legate alle indagini su recenti disordini, tra cui l’assalto alla sede de La Stampa e i vandalismi alle Officine Grandi Riparazioni. Sei persone sono state trovate a dormire al terzo piano, in violazione dell’accordo siglato nel 2024 con il Comune, che prevedeva l’uso limitato al piano terra. Il sindaco Stefano Lo Russo ha dichiarato «cessato» il patto. Dopo l’intervento, le porte sono state murate, tre scuole della zona sono state chiuse per 48 ore e un tratto di corso Regina Margherita è stato interdetto al traffico. 🔗 Leggi su Lettera43.it
