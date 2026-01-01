Saldi anticipati e regole aggirate Confesercenti insorge | Un danno per consumatori e imprese corrette

I saldi invernali sono alle porte, ma molti negozi hanno iniziato gli sconti già dopo Natale, secondo Confesercenti. La prima fase di vendite si apre ufficialmente il 3 gennaio, tuttavia, quasi due milioni di consumatori hanno già effettuato acquisti a prezzi scontati. Questa situazione solleva questioni sulle regole del settore e sulla tutela di consumatori e imprese corrette.

Il conto alla rovescia è partito ma i saldi invernali sono già realtà. Le vendite di fine stagione prenderanno ufficialmente il via sabato 3 gennaio, ma secondo Confesercenti gli sconti sono iniziati subito dopo Natale: quasi due milioni di consumatori hanno già acquistato prodotti ribassati.

Saldi invernali al via il 3 gennaio, l'allarme di Confesercenti: "Sconti iniziano sempre prima, danno per i commercianti" - I saldi invernali in Liguria iniziano ufficialmente il 3 gennaio così come in tutta Italia, ma gli sconti sono già iniziati e quasi 2 milioni di persone hanno già acquistato a prezzo ribassato nella ... primocanale.it

Saldi invernali 2026: calendario e regole per ogni regione - Saldi invernali 2026: non solo sconti ma anche regole precise e calendari diversi. virgilio.it

