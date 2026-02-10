Buoni pasto e welfare | un sistema che incide sui conti delle imprese

Le aziende italiane continuano a usare i buoni pasto come strumento chiave per il benessere dei dipendenti. Questi strumenti, infatti, incidono sui costi aziendali e sulla gestione del personale. Le imprese devono fare i conti con questa spesa, che rappresenta un elemento importante nella pianificazione del welfare. La diffusione dei buoni pasto non mostra segni di rallentamento, anche perché molti lavoratori li considerano un beneficio essenziale.

I buoni pasto rappresentano uno dei pilastri della strategia di welfare aziendale italiano, influenzando profondamente sia la gestione del personale che i bilanci delle imprese. Non si tratta semplicemente di un benefit marginale, ma di uno strumento che impatta direttamente sulla competitività delle aziende, sulla retention dei talenti e sulla sostenibilità economica dell’organizzazione. Comprendere le dinamiche di questa leva di compensazione indiretta è essenziale per imprenditori e responsabili risorse umane che desiderano ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e valore percepito dai collaboratori.🔗 Leggi su Ildenaro.it

