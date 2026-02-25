È umano. Prendetela come una buona notizia. Jannik Sinner è caduto due volte. Giù per terra, prima in semifinale all’Australian Open, dove difendeva il titolo e giovedì ai quarti di finale dell’Atp 500 di Doha, piegato dal ceco Mensik, 20 anni di potenza e servizi a 210 dieci chilometri orari di media, ma soprattutto nessuna pressione (ancora) sulle spalle. È appena la sesta sconfitta su questa superficie negli ultimi due anni, da Indian Wells 2024 contro Carlos Alcaraz, e fa più rumore perché il bilancio si completa con le 97 vittorie che lo hanno tenuto in testa al ranking per oltre un anno. È un momento che lui stesso con pacatezza sinneriana e altrettanta sincerità definisce “Un piccolo down, un calo”. Un momento no, di quelli che tutti i tennisti affrontano nel corso della carriera e quasi fisiologico dopo due anni vissuti sempre al massimo: “Periodi come questo possono succedere, ogni giocatore li attraversa - ha detto il numero 2 al mondo dopo la prematura uscita di scena in Qatar -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, è l'ora delle scelte: al lavoro su fisico e testa

