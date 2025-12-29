Musetti | Duro lavoro fisico per colmare il gap con Sinner e Alcaraz

Musetti ha affrontato un intenso lavoro fisico per ridurre il divario con Sinner e Alcaraz. Quest’anno, ha incontrato Jannik Sinner una sola volta, agli US Open, subendo una sconfitta difficile che ha limitato la sua possibilità di esprimersi sul campo. La sua preparazione si concentra sull’aumento della resistenza e sulla crescita tecnica, con l’obiettivo di migliorare le proprie performance nei prossimi appuntamenti.

“Contro Jannik ( Sinner, ndr)” quest’anno “ho giocato una volta sola, agli US Open, ed è stata una sconfitta molto dura perché non ho potuto affatto esprimermi. Ero ben al di sotto del suo livello”. Così Lorenzo Musetti, nel corso di un’intervista rilasciata su Youtube a Gill Gross. Diverse invece le sensazioni maturate dal numero 7 del mondo quando viene richiesto un parere sul confronto con Carlos Alcaraz: “Contro di lui penso di aver giocato un buon tennis, soprattutto sulla terra battuta, e alcune volte mi sono anche ritrovato in vantaggio come a Montecarlo o al Roland Garros – ha sottolineato il toscano come riporta Supertennis – Per mantenere questo livello finivo sempre col farmi male”, ha poi concluso Musetti che negli scontri diretti contro l’attuale n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

