Sindacato FILCAMS CGIL denuncia esclusione antisindacale da COSMOPOL

Avellino, 25 febbraio 2026 – La FILCAMS CGIL lancia l'allarme: un episodio grave di condotta antisindacale si è consumato lo scorso 10 febbraio, nella sede della COSMOPOL di Avellino. Mentre CISL e UGL erano convocati per un incontro con l'azienda, la FILCAMS CGIL è stata ignorata, pur essendo una delle sigle più forti e rappresentative tra i lavoratori della COSMOPOL. Un fatto che ha fatto sobbalzare i dirigenti della FILCAMS CGIL, che non solo denunciano una violazione delle regole sulla rappresentanza sindacale, ma anche un vero e proprio tentativo di emarginare chi da mesi sta combattendo per difendere i diritti di chi lavora. Tra le problematiche sollevate, le più urgenti riguardano la sicurezza sul lavoro, i salari e la violazione degli accordi contrattuali che l'azienda continua a ignorare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

